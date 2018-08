Lõuna-Indias Kerala osariigis on üleujutustes hukkunud vähemalt 164 inimest, vahendab Guardian. Kodu on pidanud maha jätma üle 150 000 inimese.

Viimase sajandi kõige hullemad mussoonvihmad Keralas on halvanud nii liikluse kui sideteenused. Lennujaam ei tööta ning 150 000 inimest on sunnitud kodudest lahkuma. Veel tuhanded ootavad päästmist.

Reede hommikuse seisuga oli hukkunuid 86, kuid pärastlõunal teatas osariigi minister Pinarayi Vijayan, et tegelikult on ainuüksi viimase 36 tunni jooksul hukkunud vähemalt 100 inimest ning kokku on vihmadest tekkinud üleujutused nõudnud mitte 86, vaid 164 elu.