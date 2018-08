Vabaerakonna esimees Andres Herkel rääkis Õhtulehele, et enne lõõgastumist tuleb ühele poole saada esinduskogu koosolekuga. "Me arutame poliitilist olukorda ja valmistumist valimisteks. Räägime kampaaniast ja regionaalpoliitikast," ütles Herkel.

Vabaerakondlased hakkasid Kauksi kogunema kella 18, et kell 19 osaleda esinduskogu koosolekul. Pealtnäha on meeleolu ülevad, kuigi puntidesse kogunenud vabaerakondlaste jutt on kirglikult tuline.

Käesoleval nädalavahetusel koguneb Vabaerakond Peipsi järve äärde Kauksi, et suvepäevi pidada. Enne kui erakond ennast aga täitsa vabaks laseb, tuleb kokku esinduskogu, et erakonna senist ja edasist tegevust arutada. Võttes arvesse Vabaerakonna valitsevaid sisepingeid, on oodata raskepärast koosolekut.

Esinduskogu koosolek on justkui erakonna parlament, kus on esindatud kogu juhatus, fraktsioon ja piirkondade esindajad. Vabaerakond on käivitanud ka temaatilised toimkonnad ja ka nende esindajad on umbes poolesajapealese esinduskogu liikmed.

Enda väljavahetamist Herkel täna ei karda. "Mis puudutab seda kriitikat, siis see on ikkagi tulnud üsna kiirelt peale tulnud ja minu hinnangul on ta meedias olnud võimendatud hoopis teistmoodi, kui ta erakonna sees on," sõnas ta.

"Tulen küll välja esimehena, sest esinduskogu ei ole see, kes erakond esimeest vahetab," vastas Herkel Õhtulehe küsimusele, kas ta tuleb koosolekult välja esimehena.

Põhilised kriitikanooled erakonna sees on need, et parteil on küll sõnum, aga see ei jõua avalikkuseni.

"Ma olen suurtes piirides selle kriitikaga nõus. Meediatöö jätab soovida. Me oleme natuke tegutsenud Vanapaganana Kaval-Antsule vastu, selles mõttes, et me maikuus võtsime vastu programmi, mis on aluseks valimisprogrammile, samal ajal ajal kui teised erakonnad testivad sõnumeid erinevates valdkondades, nii viie-kuue punkti kaupa, ja ei avalda programme," seletas Herkel.

Mais, kui valiti Vabaerakonnale uus esimeest, kandideeris sellele kohale Andres Herkel, infotehnoloog Tarmo Kaldma ja ettevõtja Olev Vaher. Enne valimisi esimehe kohal olnud Artur Talvik loobus enda kandidatuuri ülesseadmisest, kuna arvas, et see võib erakonnale endale halvasti mõjuda.

„Oleksin suure tõenäosusega saanud uuesti Vabaerakonna esimeheks ehk võitnud ühe lahingu. Aga see intriig kahe erineva maailmapildi vahel oleks Vabaerakonda sisse jäänud. Ja seetõttu tegingi sammu number neli lootuses, et raputan sellega meie seltskonda ja mõnele inimesele tuleks mõistus pähe,“ selgitas Talvik mai alguses Õhtulehele.

Vabaerakonna üheks suurimaks probleemiks on madal toetusreiting, mis on Kantar Emori käesoleva aasta andmetel püsinud valdavalt valimiskünnisel (5%) või selle all. See on omakorda tekitanud pahameelt erakonna piirkondades, kes on hakanud nõudma Herkeli tagasiastumist.

„Ent poliitikute töö hinnang on reiting ja kui see on pika perioodi jooksul madal, siis järelikult tuleb midagi teisiti teha. See ongi meie üks suurim etteheide,“ vahendas Pärnu piirkonna juht Heli Künnapas maakonnaorganisatsioonide juhtide seisukohta ERRi uudisteportaalile.

Herkel vastas, et kriitikal on alust. Olukorra parandamiseks on ta avanud ukse Eesti 200-le ja suhelnud Euroopa Parlamendi liikme Indrek Tarandiga, kes võiks Vabaerakonna lipu alla erakonna peaministrikandidaat olla. „Ma arvan, et Indrek Tarandi kaasamine oleks positiivne signaal, kui see otsus tuleb,“ ütles Herkel esmaspäeval.

Indrek Tarand ise enda poliitilistest ambitsioonidest ja võimalikest edasistest käikudest rääkida ei taha. Ta annab mõista, et miskit on küpsemas, kuid väljavaated on praegu ebaselged. „Et malemängija peaks enda käigud ette ütlema?“ küsib Tarand retooriliselt. „Malemängus ei ole kombeks partnerile ette lausuda, milliseid käike keegi teeb. Ma ei oska tulevikku ennustada. See rullub lahti niimoodi nagu aeg kulgeb.“