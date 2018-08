Erakond, mis ei suuda selgelt sõnastada, mida ta tahab, on määratud hukule. Eriti halb lugu on Vabaerakonnaga, kel on korraga justkui mitu ja mitte ühtegi eestkõnelejat. Värskelt tagasi valitud esimees Andres Herkel on osutunud pettumuseks ja avalikkust huvitab enam ta eraelu kui kulunud jutupunktid. Endisele juhile Artur Talvikule võib meeldida esimeherolliga kaasnev tähelepanu, ent mitte erakonnapoliitika. Indrek Tarand käidi välja kui Vabaerakonna võimalik peaministrikandidaat, aga vastu tema enda tahtmist. Säravaid noorpoliitikuid kah ei paista. Millal väsib valija?

Ekskohtuniku karmid süüdistused

Pensionile jäänud kohtuniku Leo Kunmani intervjuu, milles viimane isiklike näidete varal põhjendas, et õigusemõistmine on Eestis prokuratuuri poole kaldu, pälvis ootuspärast vastukaja: kriitikaalused sildistasid sõnumitooja kibestunud valetajaks. Probleemide lauseitamine ei paista olevat parim kaitsestrateegia, arvestades et kunagise kohtualuse Kunmani tähelepanekutega (näiteks kohtunike ja prokuröride ühte majja paigutamise sobimatusest) on ühinenud mitmed, keda kättemaksuihas küll põhjust kahtlustada pole.