Terminaatori endine kitarrist Elmar Liitmaa meenutas Vikerraadio muusikasaates "Aeg peatub", et pärast 1995. aastal ilmunud üliedukat albumit "Minu väike paradiis", kus olid Terminaatori surematud hitid "Juulikuu lumi", "Ütle miks" ja "4B", tekkis tal Jaagup Kreemiga vastuolu, mis viis Liitmaa ajutise lahkumiseni bändist.

"Meil olid erinevad nägemused sellest, kuidas üks bänd peaks eksisteerima. Jaagupil oli raskekujuline rock'n'rolli elustiili periood. Tsiklikambad, peod ja kõik muu sinna juurde kuuluv. Bänditegemise tööpool jäi kuidagi tagaplaanile, aga mul oli just selline tunne, et peaks tohutult loomingut tegema ja edasi minema," meenutas Liitmaa seisakutunnet, mis viis 1996. aastal tema lahkumiseni Terminaatorist.

Liitmaa lisas, et mõni aeg hiljem hakkas ilmselt ka bänd tundma, et loominguliselt on tekkinud seisakuaeg ja 1999. aastal kutsuti ta Terminaatorisse tagasi. "Ma ei läinud ju tüli või riiuga ära. Põhjendasin oma valikut ja kuigi see tegi Jaagupile haiget, olime sõbrad edasi," rääkis Liitmaa.