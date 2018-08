Smilersi liider Hendrik Sal-Saller meenutas Vikerraadio saates "Aeg peatub", et eestikeelse albumi jaoks andis ansamblile viimase tõuke esinemine Pühajärve Beach Party'l, mille tarbeks tehti lugu "Tahan sind", mis on tegelikult eestikeelne versioon ühest bändi varasemast loost.

"Saatsime loo Eestisse ja Pühajärve peo ajal juba mõnigi teadis, et selline lugu on olemas," rääkis Sal-Saller. "Tõsi, see lugu vajus soiku ja tõusis tuhast uuesti siis, kui sellest tehti tümakaversioon. See oli ikka päris jäle, aga midagi polnud teha. Sel ajal klubides ja raadiotes mängiti lihtsalt sellist mussi."

Sal-Saller lisas, et Soomest tulnud bändil oli Eesti muusikat valitsenud vaibakloppimisega keeruline harjuda. "Tõenäoliselt oli seda Soomes ka, aga seal oli ikkagi nii palju live-musa ja pärisbände, et me ei puutunud selle tiluliluga üldse kokku. Esimeste tuuride ajal seisid Soome bändimehed lava kõrval ja vaatasid suu ammuli, kui esines ansambel Jam. Ja siis tuli veel Üllar Jörberg ka! No siis oli kõik tehtud... Nad ei saanud tükk aega aru, et mis siin toimub. Mul endal oli ka tunne, nagu oleksin tuumaplahvatuse ajaks keldrisse läinud ja pärast välja tulles on kõik teistsugune."

