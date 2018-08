Regiooni suurimal retrofestivalil We Love The 90s esinev S Club on korraldajale esitatud nõudmistes märkinud, et fännikohtumine (meet & greet) saab toimuda 1000 nalesterlingi eest. Teiste suurfestivalil esinevate staaride nõudmised on märksa tagasihoidlikumad.

S Clubi fännikohtumise rahasoov on ka ainuke artisti poolt esitatav kummaline nõudmine. Muus osas on 90ndatel laineid löönud S Clubil tavapärased soovid - veidi šampanjat, viskit - kuid sedagi mitte tööl vaid peale esinemist hotellis.

Selleaastase festivali üks tähtesinejatest, KLFi kuldhääl Wanda Dee rõhutab oma läkituses, et suitsetamine, alkohol ja narkootikumid on tema ümbruses täiesti out.