Väidetavalt nõudis Eugenie isa prints Andrew, et Eugenie pulm oleks suur üritus. "Yorki hertsog nõudis, et tema tütre pulm oleks suursündmus, mida mäletatakse ja mille tähistamisel igaüks osaleda tahaks," sõnab kuninglik allikas.

Väidetavalt läheb pulma turvamine maksma kaks miljonit naela. Turvakulud on kahekordistunud, sest pärast jaanuaris väljakuulutatud kihlust on terrorioht kasvanud.

Eugenie ja Jack soovivad kindlasti läbi Windsori sõita avatud katusega tõllas, olgugi, et see toob kaasa lisanõudmisi turvalisuse osas. Droonide lennutamine on terveks nädalavahetuseks lossi kohal keelatud.

Algselt pidi pulm maksma 750 000 naela, kuid kuna politseinikud teevad pulma ajal lisatunde ja on pidanud loobuma puhkustest, läheb pulm veelgi kallimaks.

"Kõrgendatud turvariski ajal on vastutustundetu, et kuningliku pere vähetähtis liige peab suurejoonelise ja väga avaliku pulma," sõnas Briti parlamendi liige Emma Dent Coad. Printsess Eugenie on troonipärimisjärjekorras üheksas.

Eugenie ja Jack on pulma kutsunud 300 inimest. Nende hulgas on ka mitmed kuulsused, näiteks George Clooney ja tema naine Amal. Tulemas on ka modellid Cara Delevingne, Kate Moss ja Cindy Crawford, lauljad James Blund, Ellie Goulding ja Robbie Williams. Viimase tütar Rose täidab pulmas lilleneiu rolli.

Peapruutneitsiks on Eugenie õde Beatrice, pulmakleidi teeb Briti disainer. Kelle nõelasilmast kleit tuleb, ei ole veel avaldatud.

Lisaks on pulmast osa saama kutsutud ka 1200 lihtinimest, kes saavad suursündmusele kaasa elada lossi ees.