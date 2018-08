Tartu ringkonnakohus jättis Märt Ringmaa enne tähtaega vabastamata.

"Ringkonnakohus nõustus maakohtu põhjendustega ja leidis, et maakohus on veenvalt põhjendanud, miks Ringmaa tuleb ennetähtaegselt vabastamata jätta. Ringkonnakohtu kolmest kohtunikust koosnev kolleegium leidis, et Ringmaa vabastamata jätmise peamine põhjus on eelkõige temast lähtuv uute kuritegude toimepanemise oht, mida seni kantud vangistus ei ole vähendanud. Ringkonnakohtul puudub veendumus, et Ringmaa oleks vabaduses suuteline alluma kriminaalhoolduse reeglitele ja hoiduma uutest õigusrikkumistest. Samuti kaaluvad Ringmaa toimepandud kuritegude asjaolud üle teda positiivselt iseloomustava teabe," rääkis esimese ja teise kohtuastme avalike suhete teenistuse pressiesindaja Krista Tamm ERR Uudistele.

Määrus ei ole jõustunud ja seda saab vaidlustada 15 päeva jooksul sellest teadasaamisest