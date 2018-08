Pakistanis asub juulis toimunud parlamendivalimiste tulemusena valitsust juhtima endine legendaarne kriketistaar ja kunagi Londonis mürgeldanud playboy Imran Khan, keda on võrreldud Donald Trumpiga, aga filmistaarilikult kena välimuse ja karisma poolest ka John Kennedyga. Pakistanist rääkides rõhutavad meediaväljaanded, et see on maailmas rahvaarvult kuues riik, mis omab ka tuumarelva.