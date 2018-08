Keskerakonna ridades riigikokku välja jõudnud telesaatejuht Peeter Võsa andis välja raamatu "Kadunud Eesti: "Politseikroonika" lugu", milles meenutab nullindate alguse kirjut elu pealinnas.

Kodutute elust rääkivas peatükis viskab Võsa terava kriitikanoole ka Keskerakonna toonase liidri ja pealinna linnapea Edgar Savisaare pihta.

"Kuna väiksemad Eesti linnad ja ammugi külad hakkasid tasahilju välja surema, pidid Tartu ja Tallinn võtma vastu kogu Eesti kodututekoorma. Mõnel puhul avastasid poliitiliselt aktiivsed kelmid, et ka kodutute probleemi on võimalik enda kasuks pöörata," kirjutab Võsa. "Tallinn võttis kodutud lahkelt vastu ja lubas anda elamispinna. Kas see anti või mitte, on omaette teema. Küll aga võeti paadialused lahkelt elanike nimekirja, et siis saada mädanenud kartulite või küttepuude tasuta jagamise trikiga valimistel nende hääli ning kindlustada endale poliitiline üleolek konkurentidest. Põhimõtteliselt tuleb tagantjärele vaid kiita küünikute andekust sellest olukorrast isiklikku kasu välja pigistada."

Just Savisaar oli poliitik, kes aastal 2009 jagas valimiste eel küttepuid ja kartuleid.