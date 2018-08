"Ma polnud koolis paha poiss, kuid ühel hetkel 7. klassis (olin siis 16-17-aastane) hakkasid mu hinded langema. Sain aru, kui mõttetu kool on ja kui palju ma saaksin ise ära teha," räägib räppar Tommy Cash ajakirjale Dazed antud intervjuus.

Tommy tunnistab, et ta visati koolist välja. "Selleks ajaks olid mu hinded langenud. Mind ei huvitanud."

Tommy, kodanikunimega Tomas Tammemets, räägib ka Koplis üles kasvamisest. "See oli väga igav. Kopli näeb välja, nagu see oleks hävitatud. Seal oli palju mahajäetud maju, mis mädanesid seest. Need haisesid väga-väga halvasti. Seal oli palju narkomaane. Aga see kõik muutis mind millekski. Ma ei taha kolida," ütleb ta.