Eesti riigi taasiseseisvumispäeva eelõhtul, 19. augustil kell 19 Tallinna lauluväljakul EV100 ja Nargenfestivali raames toimuva "Üheslaulmise" esimeses osas "Laulu võim" saab Eesti Vabariigi sajandaks sünnipäevaks laulda sada minutit järjest teada-tuntud lihtsaid laule näitlejate, lauljate ja üle eesti kokku tulnud 1800 koorilaulja seltsis.
"Peo esimeses pooles on tuntud laulude karaoke tüüpi kaasalaulmine. Teises pooles "Sajandi sumin" kõlab vägev kontsert meie bändidelt," tutvustab ürituse kunstiline juht Tõnu Kaljuste. Ühel õhtul kaks eriilmelist kontserti ja kõlab 77 laulu!
I osa “Laulu võim” kava:
1. EESTI LIPULAUL: EESTI LIPP
2. EESTI ISAMAALAUL: ISAMAA ARMAS
3. EESTI RAHVALAUL: LAULU VÕIM / LAURI ÕUNAPUU
4. EESTI EMALAUL: EMA SÜDA / MARIA LISTRA
5. EESTI ISALAUL: MAA TULEB TÄITA LASTEGA / MARTA LAAN, JAAN PEHK
6. EESTI ONULAUL: MUTIONU / PRIIT VÕIGEMAST
7. EESTI SÖÖGILAUL: KUNGLA RAHVAS
8. EESTI KERJUSELAUL: KÕIK ROOSID MA KINGIKSIN SULLE / MIKK DEDE
9. EESTI KEVADELAUL: JUBA LINNUKESED / ANDERO ERMEL
10. EESTI PÄEVITAMISELAUL: KAUGES KÜLAS / EEVA TALSI
11. EESTI JAHIMEHELAUL: METSA LÄKSID SA / JAN UUSPÕLD
12. EESTI RONGILAUL: RONG SEE SÕITIS / ARNO TAMM, JAAN PEHK
13. EESTI UNELAUL: VÄIKESED LAPSED KÕIK MAGAVAD JUBA / HELE KÕRVE
14. EESTI MERELAUL: MERE PIDU / KIHNU VIRVE
15. EESTI ARMASTUSLAUL: TUULEVAIKSEL ÖÖL / JAAN TÄTTE
16. EESTI INIMESTELAUL: MINU INIMESED / JAREK KASAR
17. EESTI PALVELAUL: LOOJA, HOIA MAARJAMAAD / RIINA MAIDRE
18. EESTI TANTSULAUL: KAERA-JAAN / TIIT KIKAS
19. EESTI ÕLLELAUL: ÕLLEPRUULIJA / ESTONIAN VOICES
20. EESTI SÜNNIPÄEVALAUL: TA ELAGU
21. EESTI MEESTELAUL: MATS ALATI ON TUBLI MEES / LIINA VAHTRIK
22. EESTI KOORILAUL: MUNAMÄE OTSAS
23. EESTI LAULUPIDUDE LÕPULAUL: ÄRKAMISE AEG
24. EESTI LAULUPIDUDE LÕPULAUL: MU ISAMAA ON MINU ARM
25. EESTI LAULUPIDUDE LÕPULAUL: TA LENDAB MESIPUU POOLE
EESTI VIKERRAADIO ÕNNESOOVID / ÜLLE KARU
26. EESTI SOOVILAUL: VILJANDI PAADIMEES / EVELIN VÕIGEMAST, MAIT MALMSTEN
Laulusõnad: https://www.ev100.ee/et/ev100-uheslaulmise-laulusonad
Järelkontserdi "Sajandi sumin" kava (koostas Reigo Ahven):
1. VANA LOKOMOTIIV / IVOLINNA, ESTRAADIRAADIO
2. SAAREMAA VÄGIMEES / METSATÖLL
3. KIVINE MAA / METSATÖLL
4. SEE ON SEE MAA / METSATÖLL
5. KUNI POLE KODUS, OLEN KAUGEL TEEL / METSATÖLL
6. OMA LAULU EI LEIA MA ÜLES / METSATÖLL
7. PÜHA ELMO TULED / TÕNIS MÄGI, ESTRAADIRAADIO
8. 65 / IVO LINNA, ESTRAADIRAADIO
9. TÄHTI TÄIS ON ÖÖ / KARL-ERIK TAUKAR BAND
10. SEGASED LOOD / KARL-ERIK TAUKAR BAND
11. VASTUPANDAMATU / KARL-ERIK TAUKAR BAND
12. SEITSME TUULE POOLE / KARL-ERIK TAUKAR BAND
13. SEITSE PÜHAPÄEVA / KARL-ERIK TAUKAR BAND
14. MUST MEES / KAIRE VILGATS, ESTRAADIRAADIO
15. MIS VÄRVI ON ARMASTUS / KAIRE VILGATS, ESTRAADIRAADIO
16. KUNAGI LÄÄNES / MILJARDID
17. VILKUVAD KOLLASED / MILJARDID
18. OLENDID / MILJARDID
19. SOOREBASED / VAIKO EPLIK, MILJARDID
20. ARMASTUS PÄÄSTAB MAAILMA / VAIKO EPLIK, MILJARDID
21. PIMEDALE MUUSIKULE / TÕNIS MÄGI, ESTRAADIRAADIO
22. IGATSUS / TÕNIS MÄGI, ESTRAADIRAADIO
23. AINULT UNUSTAMISEKS / SMILERS
24. KÄIME KATUSEID MÖÖDA / SMILERS
25. MOJITO / SMILERS
26. MINA, PETS, MARGUS JA PRIIT / SMILERS
27. ANNA MULLE TULD / SMILERS
28. AEG EI PEATU / IVO LINNA, ESTRAADIRAADIO
29. JULGE LAUL / IVO LINNA, ESTRAADIRAADIO
30. KUI MA HAKKAN LAULEMAIE / ESTONIAN VOICES
31. KÄTTEMAKS / ESTONIAN VOICES
32. MUU EI LOE / CURLY STRINGS
33. MAAILM HELISEB / CURLY STRINGS
34. MUL ON HEA / ESTONIAN VOICES, CURLY STRINGS
35. ÜLE ILMA / ESTONIAN VOICES, CURLY STRINGS
36. LASERHARF / TIIT KIKAS
37. IIRI LUGU / 7 IIRLAST
38. KAUGES KÜLAS / CURLY STRINGS, ESTONIAN VOICES, 7 IIRLAST, TIIT KIKAS
39. TÄHTI ÜHEKS ÕHTUKS / IVO LINNA, KAIRE VILGATS, TÕNIS MÄGI, ESTRAADIRAADIO
40. ILUS OLED, ISAMAA / TÕNIS MÄGI, ESTRAADIRAADIO
41. EESTI HÜMN: MU ISAMAA, MU ÕNN JA RÕÕM / juhatab VALTER SOOSALU
42. KOIT / TÕNIS MÄGI, ESTRAADIRAADIO
43. JUMALAGA PUBERTEET / SINGER VINGER
44. KASEVETEAEG / SINGER VINGER
45. MINA PEAN SAMBAT TANTSIDA SAAMA / SINGER VINGER
46. TURISTINA SÜNDINUD / SINGER VINGER
47. RAHA / SINGER VINGER
48. EI MIDAGI ERILIST / SINGER VINGER
49. NOORED ON HUKAS / SINGER VINGER
50. MASSIKOMMUNIKATSIOON / SINGER VINGER
51. ÄRA JAHTU / SINGER VINGER
Kontserdil heisatakse lavale Kaitseministeeriumi kampaaniaga "Vabaduse värvid" Eesti inimestelt kogutud fotodest kujundatud sinimustvalge lipp, et sellega teha ühine kummarduse kõigile, kes aitavad vabadust hoida ning selle tähendust kanda.
Infoks tulijatele:
Väravad avatakse kell 17.30, kontsert algab kell 19. Eelmüügist ostetud pilet on soodsam ning tagab sissepääsu Tallinna lauluväljakule eelisjärjekorras. Soovitame tulla varakult ja soovi korral võtta kaasa mugavaks äraolemiseks piknikutekid. Lauluväljakul on avatud puhvetid ja söögikohad, enda sööke ja jooke palume mitte kaasa tuua.
Pidu saab otseülekandena jälgida ETVst ja kuulata Vikerraadiost.
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