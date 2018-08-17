Vaata, millised laulud tulevad esitusele EV100 Üheslaulmisel (0)

, 17. august 2018, 13:07
Prindi
2
fotot
Tõnu Kaljuste (Tiit Tamme)

Eesti riigi taasiseseisvumispäeva eelõhtul, 19. augustil kell 19 Tallinna lauluväljakul EV100 ja Nargenfestivali raames toimuva "Üheslaulmise" esimeses osas "Laulu võim" saab Eesti Vabariigi sajandaks sünnipäevaks laulda sada minutit järjest teada-tuntud lihtsaid laule näitlejate, lauljate ja üle eesti kokku tulnud 1800 koorilaulja seltsis. 

"Peo esimeses pooles on tuntud laulude karaoke tüüpi kaasalaulmine. Teises pooles "Sajandi sumin" kõlab vägev kontsert meie bändidelt," tutvustab ürituse kunstiline juht Tõnu Kaljuste. Ühel õhtul kaks eriilmelist kontserti ja kõlab 77 laulu! 

I osa “Laulu võim” kava:

1. EESTI LIPULAUL: EESTI LIPP

2. EESTI ISAMAALAUL: ISAMAA ARMAS

3. EESTI RAHVALAUL: LAULU VÕIM / LAURI ÕUNAPUU

4. EESTI EMALAUL: EMA SÜDA / MARIA LISTRA 

5. EESTI ISALAUL: MAA TULEB TÄITA LASTEGA / MARTA LAAN, JAAN PEHK

6. EESTI ONULAUL: MUTIONU / PRIIT VÕIGEMAST

7. EESTI SÖÖGILAUL: KUNGLA RAHVAS

8. EESTI KERJUSELAUL: KÕIK ROOSID MA KINGIKSIN SULLE / MIKK DEDE

9. EESTI KEVADELAUL: JUBA LINNUKESED / ANDERO ERMEL

10. EESTI PÄEVITAMISELAUL: KAUGES KÜLAS / EEVA TALSI

11. EESTI JAHIMEHELAUL: METSA LÄKSID SA / JAN UUSPÕLD

12. EESTI RONGILAUL: RONG SEE SÕITIS / ARNO TAMM, JAAN PEHK

13. EESTI UNELAUL: VÄIKESED LAPSED KÕIK MAGAVAD JUBA / HELE KÕRVE

14. EESTI MERELAUL: MERE PIDU / KIHNU VIRVE

15. EESTI ARMASTUSLAUL: TUULEVAIKSEL ÖÖL / JAAN TÄTTE

16. EESTI INIMESTELAUL: MINU INIMESED / JAREK KASAR

17. EESTI PALVELAUL: LOOJA, HOIA MAARJAMAAD / RIINA MAIDRE 

18. EESTI TANTSULAUL: KAERA-JAAN / TIIT KIKAS 

19. EESTI ÕLLELAUL: ÕLLEPRUULIJA / ESTONIAN VOICES

20. EESTI SÜNNIPÄEVALAUL: TA ELAGU 

21. EESTI MEESTELAUL: MATS ALATI ON TUBLI MEES / LIINA VAHTRIK

22. EESTI KOORILAUL: MUNAMÄE OTSAS

23. EESTI LAULUPIDUDE LÕPULAUL: ÄRKAMISE AEG

24. EESTI LAULUPIDUDE LÕPULAUL: MU ISAMAA ON MINU ARM

25. EESTI LAULUPIDUDE LÕPULAUL: TA LENDAB MESIPUU POOLE 

EESTI VIKERRAADIO ÕNNESOOVID / ÜLLE KARU

26. EESTI SOOVILAUL: VILJANDI PAADIMEES / EVELIN VÕIGEMAST, MAIT MALMSTEN

Laulusõnad: https://www.ev100.ee/et/ev100-uheslaulmise-laulusonad

Järelkontserdi "Sajandi sumin" kava (koostas Reigo Ahven):

1. VANA LOKOMOTIIV / IVOLINNA, ESTRAADIRAADIO

2. SAAREMAA VÄGIMEES / METSATÖLL

3. KIVINE MAA / METSATÖLL

4. SEE ON SEE MAA / METSATÖLL

5. KUNI POLE KODUS, OLEN KAUGEL TEEL / METSATÖLL

6. OMA LAULU EI LEIA MA ÜLES / METSATÖLL

7. PÜHA ELMO TULED / TÕNIS MÄGI, ESTRAADIRAADIO

8. 65 / IVO LINNA, ESTRAADIRAADIO

9. TÄHTI TÄIS ON ÖÖ / KARL-ERIK TAUKAR BAND

10. SEGASED LOOD / KARL-ERIK TAUKAR BAND

11. VASTUPANDAMATU / KARL-ERIK TAUKAR BAND

12. SEITSME TUULE POOLE / KARL-ERIK TAUKAR BAND

13. SEITSE PÜHAPÄEVA / KARL-ERIK TAUKAR BAND

14. MUST MEES / KAIRE VILGATS, ESTRAADIRAADIO

15. MIS VÄRVI ON ARMASTUS / KAIRE VILGATS, ESTRAADIRAADIO

16. KUNAGI LÄÄNES / MILJARDID

17. VILKUVAD KOLLASED / MILJARDID

18. OLENDID / MILJARDID

19. SOOREBASED / VAIKO EPLIK, MILJARDID 

20. ARMASTUS PÄÄSTAB MAAILMA / VAIKO EPLIK, MILJARDID

21. PIMEDALE MUUSIKULE / TÕNIS MÄGI, ESTRAADIRAADIO

22. IGATSUS / TÕNIS MÄGI, ESTRAADIRAADIO

23. AINULT UNUSTAMISEKS / SMILERS

24. KÄIME KATUSEID MÖÖDA / SMILERS

25. MOJITO / SMILERS

26. MINA, PETS, MARGUS JA PRIIT / SMILERS

27. ANNA MULLE TULD / SMILERS

28. AEG EI PEATU / IVO LINNA, ESTRAADIRAADIO

29. JULGE LAUL / IVO LINNA, ESTRAADIRAADIO

30. KUI MA HAKKAN LAULEMAIE / ESTONIAN VOICES

31. KÄTTEMAKS / ESTONIAN VOICES

32. MUU EI LOE / CURLY STRINGS

33. MAAILM HELISEB / CURLY STRINGS

34. MUL ON HEA / ESTONIAN VOICES, CURLY STRINGS

35. ÜLE ILMA / ESTONIAN VOICES, CURLY STRINGS

36. LASERHARF / TIIT KIKAS

37. IIRI LUGU / 7 IIRLAST

38. KAUGES KÜLAS / CURLY STRINGS, ESTONIAN VOICES, 7 IIRLAST, TIIT KIKAS

39. TÄHTI ÜHEKS ÕHTUKS / IVO LINNA, KAIRE VILGATS, TÕNIS MÄGI, ESTRAADIRAADIO

40. ILUS OLED, ISAMAA / TÕNIS MÄGI, ESTRAADIRAADIO

41. EESTI HÜMN: MU ISAMAA, MU ÕNN JA RÕÕM / juhatab VALTER SOOSALU

42. KOIT / TÕNIS MÄGI, ESTRAADIRAADIO

43. JUMALAGA PUBERTEET / SINGER VINGER

44. KASEVETEAEG / SINGER VINGER

45. MINA PEAN SAMBAT TANTSIDA SAAMA / SINGER VINGER

46. TURISTINA SÜNDINUD / SINGER VINGER

47. RAHA / SINGER VINGER

48. EI MIDAGI ERILIST / SINGER VINGER

49. NOORED ON HUKAS / SINGER VINGER

50. MASSIKOMMUNIKATSIOON / SINGER VINGER

51. ÄRA JAHTU / SINGER VINGER

Kontserdil heisatakse lavale Kaitseministeeriumi kampaaniaga "Vabaduse värvid" Eesti inimestelt kogutud fotodest kujundatud sinimustvalge lipp, et sellega teha ühine kummarduse kõigile, kes aitavad vabadust hoida ning selle tähendust kanda.

Infoks tulijatele:

Väravad avatakse kell 17.30, kontsert algab kell 19. Eelmüügist ostetud pilet on soodsam ning tagab sissepääsu Tallinna lauluväljakule eelisjärjekorras. Soovitame tulla varakult ja soovi korral võtta kaasa mugavaks äraolemiseks piknikutekid. Lauluväljakul on avatud puhvetid ja söögikohad, enda sööke ja jooke palume mitte kaasa tuua. 

Pidu saab otseülekandena jälgida ETVst ja kuulata Vikerraadiost.

Jaga artiklit

Viimased Loe kõiki ›
Loetumad Loe kõiki ›

0 kommentaari

Kommenteerimistingimused

VEEL RUBRIIGIS ELU

VEEL RUBRIIGIS FILM JA TEATER

VEEL RUBRIIGIS SAUND

Päevatoimetaja

Triinu Laan
Telefon 51993733
Triinu.laan@ohtuleht.ee

Õhtuleht sotsiaalmeedias

Õhtuleht Mobiilis