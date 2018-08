Eesti riigi taasiseseisvumispäeva eelõhtul, 19. augustil kell 19 Tallinna lauluväljakul EV100 ja Nargenfestivali raames toimuva "Üheslaulmise" esimeses osas "Laulu võim" saab Eesti Vabariigi sajandaks sünnipäevaks laulda sada minutit järjest teada-tuntud lihtsaid laule näitlejate, lauljate ja üle eesti kokku tulnud 1800 koorilaulja seltsis.

"Peo esimeses pooles on tuntud laulude karaoke tüüpi kaasalaulmine. Teises pooles "Sajandi sumin" kõlab vägev kontsert meie bändidelt," tutvustab ürituse kunstiline juht Tõnu Kaljuste. Ühel õhtul kaks eriilmelist kontserti ja kõlab 77 laulu!

I osa “Laulu võim” kava:

1. EESTI LIPULAUL: EESTI LIPP

2. EESTI ISAMAALAUL: ISAMAA ARMAS

3. EESTI RAHVALAUL: LAULU VÕIM / LAURI ÕUNAPUU

4. EESTI EMALAUL: EMA SÜDA / MARIA LISTRA

5. EESTI ISALAUL: MAA TULEB TÄITA LASTEGA / MARTA LAAN, JAAN PEHK

6. EESTI ONULAUL: MUTIONU / PRIIT VÕIGEMAST

7. EESTI SÖÖGILAUL: KUNGLA RAHVAS

8. EESTI KERJUSELAUL: KÕIK ROOSID MA KINGIKSIN SULLE / MIKK DEDE

9. EESTI KEVADELAUL: JUBA LINNUKESED / ANDERO ERMEL

10. EESTI PÄEVITAMISELAUL: KAUGES KÜLAS / EEVA TALSI

11. EESTI JAHIMEHELAUL: METSA LÄKSID SA / JAN UUSPÕLD

12. EESTI RONGILAUL: RONG SEE SÕITIS / ARNO TAMM, JAAN PEHK

13. EESTI UNELAUL: VÄIKESED LAPSED KÕIK MAGAVAD JUBA / HELE KÕRVE

14. EESTI MERELAUL: MERE PIDU / KIHNU VIRVE

15. EESTI ARMASTUSLAUL: TUULEVAIKSEL ÖÖL / JAAN TÄTTE

16. EESTI INIMESTELAUL: MINU INIMESED / JAREK KASAR

17. EESTI PALVELAUL: LOOJA, HOIA MAARJAMAAD / RIINA MAIDRE

18. EESTI TANTSULAUL: KAERA-JAAN / TIIT KIKAS

19. EESTI ÕLLELAUL: ÕLLEPRUULIJA / ESTONIAN VOICES

20. EESTI SÜNNIPÄEVALAUL: TA ELAGU

21. EESTI MEESTELAUL: MATS ALATI ON TUBLI MEES / LIINA VAHTRIK

22. EESTI KOORILAUL: MUNAMÄE OTSAS

23. EESTI LAULUPIDUDE LÕPULAUL: ÄRKAMISE AEG

24. EESTI LAULUPIDUDE LÕPULAUL: MU ISAMAA ON MINU ARM

25. EESTI LAULUPIDUDE LÕPULAUL: TA LENDAB MESIPUU POOLE

EESTI VIKERRAADIO ÕNNESOOVID / ÜLLE KARU

26. EESTI SOOVILAUL: VILJANDI PAADIMEES / EVELIN VÕIGEMAST, MAIT MALMSTEN

Laulusõnad: https://www.ev100.ee/et/ev100-uheslaulmise-laulusonad

Järelkontserdi "Sajandi sumin" kava (koostas Reigo Ahven):

1. VANA LOKOMOTIIV / IVOLINNA, ESTRAADIRAADIO

2. SAAREMAA VÄGIMEES / METSATÖLL

3. KIVINE MAA / METSATÖLL

4. SEE ON SEE MAA / METSATÖLL

5. KUNI POLE KODUS, OLEN KAUGEL TEEL / METSATÖLL

6. OMA LAULU EI LEIA MA ÜLES / METSATÖLL

7. PÜHA ELMO TULED / TÕNIS MÄGI, ESTRAADIRAADIO

8. 65 / IVO LINNA, ESTRAADIRAADIO

9. TÄHTI TÄIS ON ÖÖ / KARL-ERIK TAUKAR BAND

10. SEGASED LOOD / KARL-ERIK TAUKAR BAND