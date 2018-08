Seoses Kärdla lennujaama renoveerimistöödega on lennuliiklus Hiiumaaga kaheks nädalaks peatatud nii regulaarlendudele kui eralendudele.



Tallinn–Kärdla lende ei toimu 17. kuni 31. augustini, sest lennuvälja liiklusala on remondis. Lennud hakkavad uuesti toimuma alles 1. septembrist.



Kärdla lennuvälja tööde käigus uuendatakse rajakate ja laiendatakse ruleerimisteed, samuti täiustatakse navigatsioonitulede süsteemi, et saaks kasutusele võtta GPS-põhise lahenduse, mis lubab maanduda ka madalate pilvede korral.

ASi Tallinna Lennujaam Kärdla lennujaama renoveerimistööde projektijuht Raiki Bulak kinnitab, et Kärdla lennuvälja renoveerimistööd käivad juba üle kuu aja.

"Alates tänasest on lennuväli kaheks nädalaks suletud. Kinnioleku ajal tehakse ülekate rajale, ruleerimisteedele ja perroonile. Ehitaja on selleks toonud eraldi mobiilse asfaldi tehase saarele ning on juba jõudnud esimesed paanid maha laotada. Tööde käigus täiendatakse ka tuledesüsteemi, et viia need nõuetele vastavaks ja suurendada lennuohutust. 1. septembri kuupäevaga on plaanis lennuväli taas avada lennuliiklusele ja siis juba uue markeeringuga. Peale seda jääb veel teha haljastust ja elektritöid," ütleb Bulak.