Pärnus Weekendil olijaid ilma pärast väga muretsema ei pea, kuid vihmakeep peaks taskus igaks juhuks ikka olema, hoovihmad võivad ootamatult kaela sadada.

Reedene päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma. Sooja on 21 kuni 26 kraadi.

Laupäeval jõuab Atlandilt Norra merele aktiivne madalrõhkkond, selle serv laieneb üle Läänemere ümbruse ning riivab ka Eestit. Öö on sajuta, päeval sajab kohati hoovihma, pole välistatud ka äike. Lõunakaare tuul puhub 5-10 m/s. Õhutemperatuur on öösel 11..16, rannikul kuni 20, päeval 24..27°C, vaid sajuhoo all on paar kraadi madalam.



Pühapäeval suundub madalrõhkkond üle Skandinaavia põhjatipu ja selle lõunaserva mööda liigub madalrõhulohk ühes sajupilvedega üle Eesti. Öö on olulise sajuta, päeval sajab laialdaselt hoovihma, on äikeseoht (sajutõenäosus 60-90%). Pärastlõunal lääne poolt alates juba pilved hõrenevad ja sajuhood lakkavad. Kõige hiljem jõuab sadu Kagu-Eestisse (lõuna paiku) ja seal tuleb siis vihmaga õhtuni arvestada. Puhub tugev edela- ja läänetuul, puhanguid on 15 m/s. Õhutemperatuur on öösel 14..19, päeval 19..22°C, sajupilvede all 17°C ümber.