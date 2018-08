Londonis pussitati nelja noorukit, kellest üks on kriitilses seisus. Arreteeritud on ka kuus kahtlusalust, vahendab The Guardian.

Politsei sõnul pussitati nelja 15 ja 16 aastast poissi, kes toimetati sündmuskohalt haiglasse. Üks poistest on kriitilises seisundis, ühel poistest on tõsised haavad ning ülejäänud kaks tõsiseid haavu ei saanud.

Pealtnägijate sõnul on üks poistest raskelt vigastatud ning nende arust on üsna ebatõenäoline, et poiss ellu jääb.