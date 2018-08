Ojasalu usub, et esilekerkinud kahtlused on seotud viimases Eesti Eskpressis ilmunud looga, kus ta kirjeldas, et suurtel haiglatel seisab kontodel miljoneid eurosid. "Kuna teema, mis puudutab meditsiini rahastamist ja haiglate finantsseise, väga paljudele ei meeldi ja on selge, et selles valdkonnas liiguvad suured rahad, siis on kindlasti inimesi, kes selle torke peale hakkasid tegutsema," arvab maksuterminaatoriks ristitud Ojasalu. "Ma olen sügavalt veendunud, et see on seotud Korruptsiooniradari endapoolsete sammudega."

Mis puudutab aga tema erapooletust olukorras, kus ta kuulub nii Vabaerakonna rahastatavasse organisatsiooni, kui ka parteituna erinevate erakondade esindajandest koosnevasse ERJK-sse, kirjeldab Ojasalu, et Korruptsiooniradar ei koosne vaid vabaerakondlastest. "See tähendab, et Vabaerakonnal ei ole otsest mõju ei radari tegvuse üle ega ka minu tegevuse üle ja kui vaadata ka ERJK otsuseid, siis seal ei ole olnud selliseid otsuseid, kus minu hääl oleks midagi otsustanud," ütleb ta.

Iga kuu annab Vabaerakond Korruptsiooniradarile 5000 eurot, mistõttu on näiteks Reformierakonna peasekretär Kert Valdaru nõudnud, et Ojasalu peab erakonnalt saadud raha tausta täpsemalt selgitama.

"Minul on tehtud leping Korruptsiooniradariga," ütleb Ojasalu, et saab palka radarilt ja mitte Vabaerakonnalt. "Korruptsiooniradari asutajad on selle heaks kiitnud, mis tähendab siis seda, et mitte erakond ei ole otsustanud mind palgale võtta, vaid Korruptsiooniradar."

Ta lisab, et erakond rahastab jällegi radarit. "Loomulikult on erakonnal alati võimalik teha ka teistsuguseid otsuseid," sõnab ta, et Vabaerakonna toetus ei pruugi olla igavene. "Oleme otsinud siin veel teisigi rahastajaid, aga kuna meil ei siiamaani olnud väga suuri teemasid, mis on avalikkuse ette tulnud, siis loomulikult on rahastajatele olnud keeruline selgitada, mida me teeme. Aga vähemalt esimesed teemad on meil olemas ja mõned on meil käigus."

Vabaerakonna abistamist ei eita

Andres Herkel andis Postimehe korraldatud intervjuus mõista, et Ojasalu on erakonda programmi koostamisel ja kujundamisel nõustanud. Ojasalu tehtud tööd ei eita: "Jah, teatud ulatuses olen ma seda teinud ning kui see on olnud seotud töö ajal tehtud asjadega, siis selle eest on ka Korruptsiooniradar esitanud erakonnale arveid," vastab ta.

Kuidas suhtub Ojasalu aga keskerakondlasest Tallinna abilinnapea Tõnis Möldri süüdistusse, et võitleb ERJK-s Vabaerakonna huvide eest, olemata erapooletu?

"Kas siis tema on antud hetkel Keskerakonna tööriist?" küsib Ojasalu vastu. "Kui ta on Keskerakonna tööriist, siis tulebki vaadata, et kui on olnud hääletusi, mis puudutavad Keskerakonda, siis valdavalt on need hääletused kas 8-1 või 7-1 ja see üks hääletaja, kes vastu on, on Tõnis Mölder," on ta otsekohene. "Seda saab ka ERJK protokollidest vaadata, kuidasmoodi need olukorrad on läinud."

Ta ütleb, et kui Mölderil oleks sisuline etteheide, peaks poliitik ka välja tooma, millised hääletused on just Ojasalu hääle pärast otsustavad olnud. "Aga tegelikult on sisuliselt tehtud konsensuslikud otsused, mille üle vaid Tõnis Mölder vastu on."

Mölder torkas Ojasalu suunas suunas sedagi, et viimase sõnavõtud ühtivad Vabaerakonna vaadetega. "Mul on Eesti kodanikuna vabadus öelda, mida ma õigeks pean ja samamoodi Tõnis Mölderil," usub Ojasalu. "See on puhtalt praegu isiklik rünnak, sest Keskerakond on oma tegevustes olnud äärmiselt korruptsioonialdis ja kui ERJK on kontrollimiste käigus teinud Keskerakonnale etteheiteid, siis loomulikult olen mina see, kelle peale see tuli tuleb," lisab ta.

"Ja et Keskerakond seda teemat üles kütab, on seotud mitme asjaga: nii nende teemadega, mis on seotud ajalehe Stolitsa kasutamisega Keskerakonna reklaamimiseks valimistel ja loomulikult saadetega PBK-s, mida on Tallinna linna raha eest tehtud. See on täiesti selge, et Keskerakond üritab oma korruptiivset tegevust jätkata ja selleks rünnatakse neid, kes seda tegevust uurivad."

ERJK-sse saatsid Ojasalu oma esindajaks sotsiaaldemokraatid, kuid möödunud aasta sügisel otsustas mees, et astub SDE ridadest välja. Ojasalul pole teavet, et erakond plaaniks teda ERJK-st tagasi kutsuda. "Ja see, et pole tagasi kutstutud, on võib-olla märk sellest, et ERJK on teinud head tööd ja see, mida on tehtud, on sobinud."

Ojasalu lisab, et ERJK reeglite järgi peaks iga selle liige olema oma nimetajast sõltumatu: ta ei tohiks esindada konkreetse erakonna huve ja tema sõnul on see seni nii ka valdavalt olnud.