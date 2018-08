Ohvril õnnestus minna lähedalasuva majani, kust kutsuti kiirabi, mis viis mehe haiglasse.

Uurimine on veninud, kuna ohver ei ole soovinud tunnistusi anda.

"Kahtlusalused on ehitusmehed, teame, et nad tundsid ohvrit," rääkis Larkio, kes ei soovinud kahtlusaluste rahvust avaldada, kuid möönis, et tegu on välismaalastega.