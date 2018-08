Piret Järvis-Milder kuuldust ümber ei lükka. "Seda peaks kommenteerima keegi ETVst. Küsige sealt. Mina ei tea, kuidas kommunikatsioon on planeeritud, aga seda peab keegi sealt kommenteerima," lausub Järvis-Milder.

Teie ei taha midagi rääkida? "Jah, pigem peavad nemad midagi ütlema, sest me pole omavahel kooskõlastanud, et kuidas ja millal rääkida," jääb ta endale kindlaks.

Õhtulehe toimetus on proovinud ühendust saada Liisu Lassiga, ent seni pole see õnnestunud.

Juunis selgus, et sügishooajast alustab ETV "Terevisiooni" saatejuhina legendaarne raadiohääl Owe Petersell.

Owe Petersell rääkis jaanipäeva paiku Õhtulehele, et ETV pakkumine oli ootamatu, aga kindlasti positiivselt ootamatu. "Kuivõrd olin mitmed kuud meediast eemal ja alles äsja alustasin taas raadiotööd, siis on muutused päris suured. Arvestades kogu "Terevisiooni" toetavat meeskonda, usun et saame ühiselt hakkama ja muidugi püüan selleks anda oma parima," ütles ta.

Eesti Rahvusringhäälingu uudistetoimetuses alustas Liisu Lass tööd 2010. aastal, pärast seda on ta olnud ERRi Tallinna toimetuse raadiouudiste vastutav toimetaja ja "Terevisiooni" uudistelugeja. Alates 2017. aasta sügisest on ta ERR-i teleuudiste juhataja.

Õhtulehe lugejad soovivad näha Liisu Lassi "Terevisioonis"

Aasta tagasi, vahetult enne uue "Terevisiooni" hooaja algust, uuris Õhtuleht enda lugejate käest, keda soovivad nad näha hommikuprogrammi juhtimas.

Mullu suvel arvasid ÕL lugejad, et "Terevisiooni" võiks juhtima hakata tol hetkel veel uudistelugeja Liisu Lass ja ilmapoiss Henri Laumets.