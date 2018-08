Kui otsid sihtkohta, mis oleks kauge, täis eksootikat ja põnevust, siis on Hiina selleks ideaalne. Tegemist pole sihtkohaga, kuhu lähed vaid selleks, et palmi all puhata – mööda Hiinat ringi liikudes õpid lihtsalt sedavõrd palju uut. Seeder Reisid toob välja seitse olulist põhjust, miks minna Hiinasse.

Tohutult rikas kultuur. Hiina on üks neljast antiiksest tsivilisatsioonist, millel on enam kui 3000 aasta pikkune ajalugu. Selle hulka kuuluvad loomulikult Hiina meditsiin, kalligraafia, luule, teekultuur, ooper, kostüümid, festivalid, portselan. Hiinas on 56 rahvusvähemust ning igaühel neist oma kultuur – see teeb ka keskse hiina kultuuri tunduvalt rikkamaks.

Suur Hiina müür. Tegemist on Hiina kaitserajatisega, mille ehitus algas 3. sajandil eKr ning lõppes 17. sajandi paiku, ja mille eesmärgiks oli kaitsta valitsevaid dünastiaid võõrvõimude sissetungi eest. Täna kuulub Suur Hiina müür seitsme moodsa maailmaime hulka ning muljetavaldavat ehitist on isegi võimalik näha kosmosest. Kuna müür kulgeb mööda Hiinat, võib seda käia vaatamas erinevatest paikadest. Loomulikult ei piirdu Hiina vaatamisväärsused Suure Hiina müüriga – üle riigi on tuhandeid imekauneid monumente ja paleesid.

Suur Hiina müür (Envato Elements)

Looduslik ilu. Moodsa ja kiire arenguga Hiinat võib tundma õppida ka ainult suurlinnade kaudu. Kuid tõeline Hiina algab, pärast väravate sulgumist, looduses ja külades.

Guangxi (Envato Elements)

Sõbralikud inimesed. Hiinlased armastavad välismaalasi ja tunnevad nende vastu huvi. Võimalusel turist peatatakse, räägitakse temaga veidi juttu ning siis soovitakse ka pilti teha. Paraku ei oska väga paljud hiinlased inglise keelt, nii et jutuajamised ei kipu kuigi pikaks ja põhjalikuks minema.

Hiina toit. Kui sulle meeldib Eestis käia söömas hiina toitu, siis pead sa seda kindlasti proovima Hiinas. See on taevalikult hea! Kindlasti proovi peikingi kana, pelmeene, erinevaid nuudlitüüpe. Kes on julgem, võib mekkida ka prussakaid, skorpione, rohurtirtse ja muud kummalist.

Pekingis Wangfujingi tänava turul müüakse igasuguseid elukaid - skorpionid, ritsikad, prussakad.. (Envato Elements)

Kiire areng. Hiina ei ole enam see „made in China“ paik. Riik on suurte arengute teel ning seda on näha ka tohututest pilvelõhkujatest ja moodsatest digilahendustest. Kas teadsid, et üks mobiiltelefonide turuliidreid Huawei on just Hiina firma?

Feng shui. Kui sind huvitab feng shui temaatika, siis on Hiina ideaalne koht sellega tutvumiseks. Iidse Hiina ruumikorralduse meetodi feng shui eesmärk on saavutada harmoonia keskkonnaga. Selle põhimõtted pärinevad taoismist ja on üle 3000 aasta vanad.

Seeder Reisid korraldab juubeliloosi: tule Hiinasse ja võta kaaslane tasuta kaasa!

Seeder Reisid OÜ korraldab 12.-23. oktoobrini järjekorras juba 20. elamusreisi Hiinasse. Kõigi reisile registreerunud paaride vahel loositakse juubeli puhul välja õnnelik paar, kes saab reisi kahele ühe reisija hinnaga!

Osalemiseks registreeri end ja paarilist SIIN lehel ning ole valmis oktoobris reisile minema — võidetud reisi ei saa edasi müüa või kinkida!

Lisainfot saad SIIT!

Seeder Reiside omanike Siret ja Janno Seederi huvi Aasia ja eriti Hiina vastu on kestnud paarkümmend aastat. 1999. aastast sukelduti hiina taoistliku filosoofia feng shui harusse. Nende sulest on ilmunud rohkem kui kümme eestikeelset feng shui alast raamatut.

2009. aastas korraldasid nad esimese õppereisi Hiina. Tegemist oli hoolikalt valitud ja seega ainulaadse marsruudiga, sest eesmärk oli tutvuda sügavuti Hiina kultuuri, ajaloo ja feng shui tarkustega.