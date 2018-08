Nördinud Andres pöördus infoletti. "Infoletis kästi täita ankeet ja öeldi, et kohe raha tagasi ei saa. Küll oli kena laupäeva hommik: tühja kõhuga kena laevasõit," on Andrus sapine.

"Laevapileti ostsin koos hommikusöögiga, aga pärast poolt tundi bufee järjekorras seismist selgus et ega sinna ei mahugi enam inimesi sööma!" kirjeldab Andrus 4. augustil toimunut. Ta lisab, et hoolimata sellest, et teenindaja sõnul saali kedagi ei mahtunud, müüdi samal ajal letist hommikusöögile pileteid veel juurdegi.

Tallinki laevaga reisinud Andrus sai pettumuse osaliseks, sest ilmnes, et enne reisi ostetud hommikusöögipiletiga pole suuremat midagi teha –restorani sööma lihtsalt ei mahu. Ettevõte pakub kompensatsiooniks kupongi, kuid see meest ei rahulda – tema tahab tagasi oma raha.

Mees ei jätnud aga asja niisama ning kirjutas probleemist nii Tallinki meiliaadressile kui ka ettevõtte Facebooki. Mõlemal juhul sai ta vastuseks, et saamata jäänud hommikusöök kompenseeritakse 20 euro suuruse kupongiga. Ent see Andrust ei rahulda – ta soovib saada hommikusöögi eest makstud raha tagasi ning mitte seda asendavat kupongi – isegi siis, kui kupongi väärtus on kaks korda sama palju, kui hommikusöögi eest välja käidud raha. Andrus lihtsalt ei usu, et kasutab tulevikus mõnda Tallinki teenust.

Soovitati reisida teiste ettevõtetega

Vaidlus Facebookis sel teemal anonüümse Tallinki klienditeenindajaga läks lausa teravaks: teenindaja sõnas, et ettevõte on pakkunud parima lahenduse ning see pakkumine jääb lõplikuks. "Kuna oled üsna vaenulikult meelestatud, siis on võib-olla isegi parem, kui edaspidi eelistad teisi võimalusi reisimisel," lisati vestluses.

Tallinki pressiesindaja Katri Lingi sõnul on ettevõttel väga kahju, et kliendil oli nende laeval ebameeldiv kogemus. "Meie klienditeenindus on reisijaga tänaseks juba mitmel korral suhelnud – seda nii Eesti kui Soome poolel, reisija ees vabandanud ning pakkunud reisijale olukorra hüvitamiseks Tallinki sooduskoodi järgmisel reisil kasutamiseks," lisas ta.

Linki sõnul on üldiselt reisijad pakutud voucher'ite ning sooduskupongidega rahul. "Ning enamasti jõuame oma klientidega sellistes olukordades mõlemat osapoolt rahuldava tulemuseni," lisab ta, ent jätab vastamata küsimusele, mida pakutakse olukorras, kus klient rohkem Tallinki laevaga ei reisi.

Süsteem ei võimalda müüa pileteid rohkem kui kohti on

Kui sageli tuleb ette, et hommikusöögile müüakse pileteid rohkem, kui inimesi sööma mahub? "Selliseid olukordi tegelikult ette ei tule, kuna meie müügisüsteem ei võimalda müüa pileteid hommikusöögile, kui kõik kohad on välja müüdud," ütleb Link.

Mis puudutab aga tõika, et pileteid müüdi edasi hoolimata sellest, et restoranis ruumi enam polnud, selgitab Link, et töötajad hindavad jooksvalt saalis olevaid vabu kohti ning vastavalt vabade kohtade tekkimisele müüakse kohapeal soovijatele hommikusöögipileteid lisaks.

Kuidas suhtub Tallink aga klienditeenindaja soovitusse, et ehk ei peaks klient enam Tallinki laevaga reisima? "Hoolimata meie pakutud vabandustest ning sooduskoodist olukorra lahendamiseks, ei olnud klient meie poolt pakutud lahendustega rahul," toob Link välja. "Suhtluses meie klienditeenindajaga väljendas ta ennast agressiivselt ja vaenulikult," lisab ta.