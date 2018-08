Mees seisab tund aega ühe odava väljamüügi järjekorras ja jõuab lõpuks leti ette. Korraga hüüab keegi:

"Uuuuuurmaaaas!"

Mees tormab välja. Vaatab siia, vaatab sinna, kedagi pole. Läheb poodi tagasi ja seisab taas järjekorra lõppu. Seisab oma kaks tundi ära ja on just leti äärde jõudnud, kui keegi tänaval hüüab jälle:

"Uuuuuurmaaaas!"

Mees jookseb välja ja jälle pole kedagi näha. Ta läheb poodi tagasi ja seisab veel kaks tundi. Kui ta viimaks leti ette on jõudnud, kostab jälle: "Uuuuuurmaaaas!"

Mees jookseb välja, kedagi pole. Ta karjub meeleheites:

"Ma ei ole Urmas, ma olen Tooooomaaaaas!"