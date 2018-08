Tuntud raadiosaatejuht ja seltskonnatäht Brigitte Susanne Hunt ei tee saladust, et on taas suhtes. Tema südame on võitnud ontliku välimusega Saaremaa noormees Ron Nõmm.

Blond kaunitar naudib hetkel suvepealinna ja festivali Weekend Festival melu ning jagab vallatuid kaadreid Instastory vahendusel.

Härra Nõmm on endast ja Brigittest postitanud Instagrami ühise pildi aga juba 2. juunil. Hundil on silmi nüüd vaid enda uuele kallimale.

