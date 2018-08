Et tuhanded fännid soovivad lauljaga hüvasti jätta, otsustas Franklini perekond, et ärasaatmine toimub kiriku asemel hoopiski Charles H. Wrighti nimelises afroameeriklaste ajaloo muusemis. Aretha oli seal tihe külaline.

"Ühel oma elu tumedaimal hetkel ei suuda me leida sõnu, et väljendada valu, mis meie südametes on. Oleme kaotanud oma pere tugisamba. Armastusel, mida ta tundis oma laste, lapselaste ja sugulaste vastu polnud piire," teatas perekond pärast naise surma oma avalduses.