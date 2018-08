TS Laevad kommunikatsioonijuht Sirle Arro ütles ERRi raadiouudistele, et remondimehed tulevad Soomest ning on Leigeri poole teel. Ta täpsustas, et vööritrasteri asjatundjad asuvadki Soomes, kuid iga tehnilise rikke tõttu ei pea sealt remondimehi siiski ootama. Arro lisas, et kui viga on tuvastatud, selgub, kui kaua laev liinilt maha jääb.