Saaremaal on poole aasta jooksul ehk 14. detsembrist 2017 kuni 15. juunini 2018 algatatud kolm kriminaalmenetlust välismaiste petukirjade asjus, millest ükski pole lõpuni jõudnud, kirjutab Meie Maa.

Saaremaa ringkonnaprokurör Rainer Amur kirjeldas, et esimesel juhul soovis saarelt pärit naisterahvas üürida Saksamaal korterit ning maksis elamispinna pakkujale tema poolt nõutud ettemaksuks 1500 eurot: saanud raha kätte, kadusid nii üürikuulutus kui üürnik nagu vits vette.

Teisel juhul kandis pettuse ohvriks langenud inimene raha üle väidetavale preestrile, kes kirjutas, et tal on vaja kiirelt laenu, et inimesi abistada - pärast maksab intressidega raha tagasi. Saarlane kandis mitmes jaos 5400 eurot Western Unioni kaudu niinimetatud preestrile ning see raha läks lõpuks hoopis Aafrikasse.

Kolmandal juhul kirjutas ühele saarlasele väidetav heategevusfondi juht, kes soovis avastatud vähi tõttu anda oma fondi juhtimise saareelanikule üle - notaritasude ja muude kulude ettekäändel peteti heatahtlikult välja ligi 30 000 eurot.

