Keskerakonna esindaja erakondade rahastamise järelevalve komisjonis Tõnis Mölder leiab, et Ardo Ojasalu ei saa ilmses huvide konfliktis komisjoni juhina jätkata. Samuti tuleb Mölderi hinnangul lähemalt uurida, milliste teenuste ja teenete eest sai Ojasalu Vabaerakonnalt märkimisväärset toetust.

Keskerakonna esindaja erakondade järelevalve komisjonis (ERJK), Tallinna abilinnapea Tõnis Mölder pidas kahetsusväärseks olukorda, kus Vabaerakond on sisuliselt ostnud endale lisaks komisjoni liikme koha. "Komisjon, mis koosneb erakonna liikmetest, kes kontrollivad iseenda konkurente, ei saa mingil juhul olla täiesti erapooletu. Täna näeme, et komisjoni on võimalik ka enda kasuks ja poliitilistel eesmärkidel tööle rakendada," tõdes Mölder ja lisas, et erakondade rahastamise üle tehtav järelevalve peaks kuuluma näiteks Riigikontrolli pädevusse.

Ta lisas, et Ojasalu on Vabaerakonna toetatava MTÜ Korruptsiooniradari ja ERJK juhina korduvalt näidanud nende rollide kattuvust, kirjutades Vabaerakonna poliitilise retoorikaga sobivaid arvamusartikleid või jagades sama erakonna suunisel tiitleid, millel oma ametikoha tõttu on enam kaalu. "ERJK peaks tõsiselt uurima hoopis rahastust Korruptsiooniradarile ja kas ning mil moel on komisjoni esimehe tööd mõjutatud. Uurimatagi on aga selge, et selline teguviis pole läbipaistev ega kooskõlas heade tavadega," rõhutas Mölder.

Ta lisas, et kuigi Ojasalu saab tagasi kutsuda erakond, mille esindaja ta komisjonis on, tuleks ka mehel endal antud olukorras teha samm tagasi. "Loodetavasti mõistab Ardo Ojasalu, et komisjoni juhina jätkamine ei ole mingil juhul võimalik ning teisedki erakonnad näitavad, et eelistavad sõltumatut järelevalvet."

Eile selgus, et Vabaerakond toetab 5000 euroga kuus MTÜ Korruptsiooniradarit, mille juhatuse liige on ühtlasi Erakondade Järelevalve Komisjoni juht Ardo Ojasalu. Ojasalu palgarahaks kulub pool Vabaerakonna toetusest ning seeläbi on tekkinud huvide konflikt.