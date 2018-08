"Meil on sõbrannadega 24 tundi ööpäevas chat, kus spontaanselt lobiseme maast ja ilmast," räägib raadiohääl Maris Järva Kroonikale.

Rubriigis "Minu arsenal" paljastab Maris, et just sõbrannadega lobiseb ta nutiseadmes kõige rohkem. "Kuna me kõigi profiilid on erinevad, saaks selle chati ajaloost korraliku seriaalimaterjali: advokaat, psühholoog, raamatupidaja ja DJ/saatejuht. Võtan hoogu, et päriselt ka eredamad hetked eraldi kirja panna."

Refereeritud artikli täistekst Kroonikas.