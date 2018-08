Augustibluusil astus trummar Jaak Ahelikule ligi Loreen, kes tutvustas end Eve Kivi lapselapsena ja soovis, et Jaak õpetaks talle trummimängu, vahendab Kroonika.

Hiljem helistas Jaagule ka filmidiiva ja kinnitas oma lapselapse soovi. Tundidega alustataksegi juba sügisel. “See on väga haruldane ja hea, et ta ise mu juurde tuli. Kui ei proovi, ei saagi ju teada, kui hea talendiga on tegu,” ütleb Jaak. Siiani on Ahelikul olnud ainult üks õpilane, kelleks oli Paavo Järvi, tollal Tallinna 21. keskkooli õpilane, nüüdne mainekas dirigent.

