“Ma ei ole siiani veel kunagi portreteerinud ühtki naist. Tahtsin teada, kas ujun välja või murran hambad,” ütleb saatejuht Vahur Kersna, kes teeb suure saate endisest esileedist Evelin Ilvesest, Kroonikale.

“Evelin inspireeris mind põhjusel, et kaasaegses Eestis pole inimest, kes oleks nii pikalt elanud avalikkuse sedavõrd terava tähelepanu all, nii kõvasti meedialt peksa saanud ja genereerinud nii paljudel erinevatel teemadel nii laiades massides nii jõuliselt vastakaid arvamusi,” põhjendab Vahur.

“Tundsin, et aeg on küps rääkida asjadest, millest ma seni rääkinud pole,” ütleb Evelin. “Nõustusin saatega põhjusel, et usutavasti leiavad minu läbielatust kasu, tuge või inspiratsiooni inimesed, kelle maailm on ühel hetkel kukkunud kildudeks ja elu tuleb otsast peale jälle üles ehitada.”

