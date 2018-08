“Ju siis on vahepeal vaja ka üksi olla,” ütleb lauljatar Laura Põldvere Kroonikas ja tunnistab, et praegu tema elus meest ei ole.

Ajakirjanik uuris Lauralt, miks hoidis ta avalikkuse tähelepanu alt eemal oma suhte mitme Eesti suurprojekti juhi Magnus Müürsepaga. “Ütleme nii, et meie teema on olnud nii põgus, et... Nii võiksin ma ju ajakirjanduses igast uuestt tuttavast hõisata,” räägib Laura. “On ju nii, et avalikkusele räägid vaid kindlast suhtest – kellestki, kellega sa tead kindlalt, et tahad midagi pikemaks tulevikuks rajada.”

