Omajagu nurinat pakkus festivali külastajatele telkimisalale pääsemine. Kohati tuli inimestel oodata tunde, et saaks oma asjad ära panna ja suunduda sealt edasi esinejaid kuulama.

"Ei läinud väga kiiresti. Viis tundi," kirjeldasid kaks noormeest, kui kaua läks neil telkimisalale pääsemine aega. "Pärnusse jõudsime kella viiest ja nüüd, viis tundi hiljem saame alles esinejaid kuulama minna."

Säärane aja kulu pani nad kohapeal uurima, millest küll säärane viivitus. Vastuseks tuli tehnilised tõrked käepaeltega ning ainult üks töötav värav sissepääsu juures.

Sarnast nurinat tuli ka teiste külastajate suust, kes olid enda ööbimiskohaks valinud telkimisala. "See on absurdne, kui kaua see aega võttis," kaebas Lätist kohale sõitnud piduline. "Ma alustasin juba hommikul vara siia sõitmist ja ma ootasin juba pikkisilmi siia tulekut. Nüüd aga läks mitu tundi siin lihtsalt järjekorras seismise peale," pahandas ta. "Ma loodan, et ehk õpitakse sellest midagi."

