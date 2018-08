„Ma ei ole luulespetsialist või teoreetik. Minu analüüs nendest luuletustest kuidagi ei sobi,“ kratsib näitleja Hannes Kaljujärv esiti kukalt. „Ma hooman, et tekst on rikas, aga minu tõlgendus jääks lihtsalt lahjaks,“ möönab ta. „No ma loen sulle ühe ette, mis sa sellest arvad – millest luuletus räägib?“ tõmbab Kaljujärv üheksarealise luuletuse ettelugemiseks kopsud õhku täis.

Eesti esimese üldluulepeo lavastaja Üllar Saaremäe kinnitab, et Eesti luule olulised tüvitekstid on heades kätes ning lisab: „Karusemad noodid kõlavad Hannes Kaljujärve ja Aapo Ilvese esituses.“ Näitleja Hannes Kaljujärv ja luuletaja Aapo Ilves kergitavad oma karustelt nootidelt peo eel saladuseloori.

särgid on võetud maha.

Omad peksavad eest,

võõrad tulevad tagant,

ise ähvardad seest.

Kaugel näed midagi puhast,

tina on tõusnud tuhast,

tõrvatilk on kerkinud meest,“

loeb Kaljujärv näitlejale omase ilmekusega Mart Kanguri luuletust „Otsad on peidetud vette“.

„No millest see siis on?“ küsib näitleja. „Esimesed read oleks nagu saunast? Omad peksavad eest, võõrad tulevad tagant...“ kordab Kaljujärv ja vajub mõttesse. „Äkki läks saunaskäik käest ära?“ naerab ta. Järsku turgatab: „Puhastusest! Ma arvan, et see räägib puhastusest. Olgu see siis vaimne või füüsiline,“ mõtestab näitleja luuletuse enda jaoks lahti.

Veel loeb Kaljujärv Hendrik Adamsoni luuletust „Kodule“ – „No see räägib ilmselgelt kodust,“ märgib Kaljujärv – ja Artur Alliksaare teksti „Iga hääletult hävinev silmapilk“ – „See räägib raskest elust, painavast elust. Elupainest!“ noogutab näitleja. „Luuletus on kontsentraat. Elu kontsentraat. Seda on raske kuidagi kokku võtta,“ ohkab Kaljujärv.

Luuletaja Aapo Ilves esitab üldluulepeol laulu „Mis kuradi kohas ma elan?“ võrokeelse tõlke „Koh kuradi kotsil ma elä?“. „See on mul praegu aktuaalne laul. Mai alguses andsime riburadapidi välja laulu eestikeelse versiooni, mida laulab Brigita Murutar ja viisi on loonud Paul Neitsov. Selle järel andsin enda esituses sama viisiga võrokeelse versiooni,“ selgitab prosaist. „Mul on hea meel, et Üllar just võrokeelse teksti luulepeole valis,“ rõõmustab Ilves.

Aapo Ilves (Teet Malsroos)

„See tekst on eestikeelsena võitnud ühe vooru Vikerraadio luulelahingust,“ praalib luuletaja, kes võitis 2014. aastal terve saate ära. Võro keelde sai tekst tõlgitud alles käesoleval aastal. Aapo Ilves kirjutas teksti 2013. aastal helilooja Mikk Targo lause peale: „Mis kuradi kohas ma elan?“. „Hakkasin siis mõtlema, et mida võiks arvata tegelane, kes küsib sellise südantlõhestava küsimuse vaadates ümberringi. Muidugi on selles tekstis ka positiivne programm, mis tuleb lootuskiirena lõpus,“ sõnab luuletaja.

„Kui selle teksti aasta alguses võrokeelseks tõlkisin, imestasin isegi, et minu kirjakeel tegelikult nii võrokeelse ülesehitusega on. Kirjakeelne luuletus läks ilma vaevata praktiliselt otsa võrokeelde,“ selgitab Ilves. Lauluks kirjutatud teksti sobib lugeja sõnul ka lugedes ette kanda, sest on kirjutatud enne viisi.