EV100 käigus toimub mitu tuhat üritust, millest üks on 19. augustil toimuv üleilmne EV100 üheslaulmine. Üllast üritust varjutab aga rahva pahameel, sest lauluväljakule pääseb vaid piletiga, mida kõigil pole võimalik endale lubada. Miks on selle ürituse korraldamine nõnda kallis, et peale riigi toetuse peab ka rahvalt piletiraha nöörima?