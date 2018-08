Endine motopolitseinik ja raskeveokite kontrollimise valdkonna spetsialist Meelis Moor sai Tallinna halduskohtus õiguse, kui vaidlustas Põhja prefekti käskkirja, millega ta mittesobivuse tõttu teenistusest vabastati.

Veel mullu suvel kirjutati Moorist kui vilunud motopolitseinikust. Hiljem sai temast raskeveokite kontrollimise valdkonna spetsialist ja ülesehitaja. Mullu 1. septembri käskkirjaga vabastas aga Põhja prefekt seni karjääriredelil laitmatult edenenud Moori mittesobivuse tõttu teenistusest. Veel enne seda, kui kohus politsei- ja piirivalveameti taotluse põhjal kohtuistungi kinniseks kuulutas, on Moori esindaja advokaat Raiko Paas Õhtulehele öelnud, et tema klient oli keeldunud täitmast ülemuse korraldust minna telesaatesse esinema. Sealt olevatki tubli ametimehe pahandused alguse saanud ja see võis olla viimane tilk tema vahetu ülemuse kannatustekarikasse.

Tallinna halduskohus on nüüd otsuse teinud. Põhiosas rahuldas ta Moori kaebuse, kes oli prefekti käskkirja kohtusse kaevanud. PPA-l on võimalus halduskohtu otsus vaidlustada.