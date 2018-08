Hiljuti üllatas Ain Mäeots sotsiaalmeedias oma sõpru ootamatu avaldusega, kus tunnistas, et tema kauaaegne abielu on läbi, vahendab Kroonika.

“Lahutasime Kristeliga mõned kuud tagasi oma abielu, sest leidsime mõlemad, et meie kooslus sõpradena – ütlen seda ilma igasuguse sõnakõlksuta! - ja lastevanematena ja seejuures veel ühe katuse all toimib kõvva paremini ja on ausam kui miski muu,” kirjutas mees. “Päriselt, meil ei olnud seejuures mingit draamat, pisaraid, armukolmnurki ega muid selliseid n-ö vanu häid klišeesid.”

Kuigi erinevad töised projektid viivad Aini nii ühte kui teise Eesti otsa, elavad eksabikaasad Ain ja Kristel Tartus endiselt koos ühise katuse all ja kasvatavad lapsi.

Ain ja Kristel abiellusid aastal 2004. Pulmapidu pandi püsti Otepääl Setanta pubis ning seal lustis ligi sadakond külalist. Pulmaisa oli Andrus Vaarik. Jalga keerutati ansambli Poiskõsõ lugude taktis. Ainil ja Kristelil on neli last.