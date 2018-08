Eric rääkis Inside Editionile, kuidas sõitis koos oma kihlatuga mööda ühest Cantoni linnas asuvast parklast, kui märkasid maas lamavat meest ja naist. Nad peatusid ja tulid autost välja, muutudes veelgi murelikumaks, kui lähemale minnes nägid, et maaslamajate ihud on imelikku tooni, Ericu kirjelduse järgi lausa lillakad.

Ohio noormees Eric Asher jagab Facebooki kontol fotot oma kihlatust, kes hoiab süles väikest tüdrukutirtsu. Kuid see pole nende laps. See on võõras laps, kelle nad päästsid tulikuumast päikese kätte jäetud autost. Lapse vanemad olid sealsamas lähedal, kuid heroiinilaksu tõttu täiesti kontaktivõimetud.

Esimese asjana hoolitsesid nad lapse eest ning andsid talle juua. Nad tegid sündmuskohal pilte ja postitasid need Facebooki. Kohale saabunud kiirabi tegi kindlaks, et lapse vanemad olid heroiini mõju all.

Eric ja tema kihlatu Alexandria said piltide postitamise eest kõvasti kritiseerida, kuid Eric jääb endale kindlaks - piltide üleslaadimine ja jagamine on õigustatud, sest narkosõltuvus on tõsine probleem, mille tagajärgi on vaja näidata. Ilustamata.

„Mul on pereliikmed ja sõbrad, kes on suremas, samasugused nagu kõik needki, kes iga päev selle narkoepideemia tõttu surevad,“ rääkis Eric. „Me tahtsime, et inimesed teaksid, mis meie kogukonnas toimub.“ Eric ja Alexandria on ka ise täpselt samaealise lapse vanemad.

Paarike päästis kuumast autost üleni higise väikelapse (Eric Asher / Facebook)

Pärast ellu tagasi turgutamist võeti lapsevanemad vahi alla ning neile esitati süüdistus lapse ohtu seadmises. Nad vabastati kautsjoni vastu ja nende tütreke viibib vähemalt mõnd aega ühe sugulase hoole all.

Eric räägib, et sai hiljem ka ootamatu kõne lapse emalt, kes teda lapse päästmise eest ülevoolavalt tänas. Ka lapse isa kinnitas, et on õnnelik, et Eric ja tema neiu õigel ajal õiges kohas olid. Lapse ema ja isa olid kaks aastat narkootikumidest puhtad, kasutasid korralikult sõltuvusravi vahendeid, kuid kui raviperiood lõppes, hakkas neil mõlemal väga halb ning toimus relaps ehk tagasipöördumine heroiini manu. Paraku mõjub aine pärast pikka kainusperioodi eriti kangelt ja võib kergesti üledoosi põhjustada.