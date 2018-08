Weekend festival Pärnus on täies hoos ja juba on ka külastajaid, kel tulnud pöörduda esmaabi saamiseks meditsiinitöötajate poole.

"Kuid põhilised hädad on ikkagi nii-öelda pisikesed. Vajatakse plaastreid ja on nii pea- kui kõhuvalud. Tõsisematest hädadest on ülekurnatust või on tarbitud midagi natuke rohkem, kui tervis kannataks," räägib Velleramm.

"Täna on meie poole pöördunud juba abi saama paarkümmend inimest. Norm pöördumiste arv päevas on 60 ja 100 vahel," ütleb ta tõdemusel, et seda, mida järgmised päevad endaga kaasa võivad tuua, ei tea. "Eelmistel aastatel on olnud näiteks ka mõned üksikud südamerütmi häired."

Siiski on võimekus inimesi abistada suur. "Meil on staap tegelikult kahes osas. Kõigepealt esmaabi ehk erakorraline meditsiin ja siis esmane meditsiiniabi ehk polikliinik. Esimeses on siis telk, kus parameedikud, kes jagavad peavalutablette ja plaastreid ning teise satuvad juba need, kellele plaaster ei aita. Sinna satub tegelikult vähem inimesi," selgitab Velleramm üles pandud staabi ülesehitust.

Eelmistel aastatel on Vellerammi sõnul tulnud festivali külastajaid toimetada kiirabiga ka Pärnu haiglasse. "Kui on sellised asjad, mida me siin teha ei saa, kuigi tegelikult on meil valmisolek teenindada kui suure haigla erakorralise meditsiini osakonnas. Paraku ei saa me siin jätta inimest pikaks ajaks jälgimisele ja teostada keerulisemaid uuringuid. Siis nemad me saadamegi edasi haiglasse. Aga need on ikkagi väga üksikjuhtumid," ütleb ta.

"Kõik ei lähe muidugi ka kiirabiga haiglasse. Osad lähevad omal jalal. Meie omalt poolt teeme inimesele vaid soovituse sinna pöörduda," selgitab Velleramm. "See ei tähenda, et neil midagi tõsist on."

Kuid ka alkoholi liigtarbimine põhjustab üksjagu muresid, mille tõttu meditsiinitelgi poole pöördutakse. "Kahjuks neid ikka on," tõdeb Velleramm. "Ületarvitamist tuleb ette tunduvalt rohkem kui alkolimürgistust. Viimast siis üksikutel juhtudel," selgitab ta.