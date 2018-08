„Aretha Franklin on muusikat väga palju mõjutanud. Eriti džässlauljaid, kes gospelit ja souli laulavad,“ sõnab laulja Sofia Rubina, kes esitab peamiselt džässi ja souli. „Ta ju laulis viimase hetkeni ja oli lõpuni vokaalselt uskumatult heas vormis,“ leiab Rubina.

„Aretha Franklini lauljakarjäär oli võrratu. Ta oli erakordne artist ja suur eeskuju. Sealhulgas minu,“ mainib džässlaulja. „Alles eelmisel kontserdil esitasin tema repertuaarist lugu „Baby I Love You“,“ meenutab Rubina möödunud nädala kolmapäeval peetud kontserti Narvas. „Temalt on väga palju õppida ja seepärast on ta maailmale tähtis,“ leiab laulja. „Kui lugesin hiljuti tema kehva tervise kohta, ei osanud arvata, et halvad uudised juba nii ruttu tulevad,“ on Rubina eeskuju lahkumise üle kurb.

„Aretha Franklinist jääb meile kõige muu seas tema hääl ja tämber – ainuüksi neist on juba nii palju õppida. Muidugi ka tema laulud ja ta oli ju veel erakordne klaverimängijagi!“ meenub Rubinale. „Franklin oli ikka multiartist! Oskas nii palju stiile. Arvan, et tema looming ei kao niipea kuhugi. Ma vähemalt väga loodan seda.“