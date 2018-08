„Aretha Franklin oli kahtlemata üks maailma suurimaid soulitähti,“ kinnitab helilooja, muusikateadlane, Eesti džässiemaks tituleeritud Anne Erm. „Mul tuleb praegu silme ette – kui ma nüüd ei eksi –, et isegi Nõukogude Liidus anti tema plaat välja,“ lisab ta. „Ta oli karakteriga naine, kellel oli võimas hääl!“

Ermile meenub lugu, mida rääkis Montreaux' džässifestivali asutaja ja eestvedaja Claude Nobs. „Kord juhtunud nende festivalil nii, et Aretha Franklin viidi festivali ajal hotellist politseijaoskonda, kust korraldajad ta välja päästma pidid,“ meenutab Erm. Nimelt armastas soulikuninganna öösiti rõdul laulda. Kohalikud korrakaitsjad ei näinud selles aga muud, kui öörahu rikkumist, ja pistsid diiva pokri.

„Kahju, et ta siia kunagi ei tulnud,“ möönab Erm. „Mulle öeldi, et ta ei soovi lennukiga lennata,“ selgitab ta. See olevat ka põhjus, miks Aretha Franklin Euroopas vähe kontserte andis. „Ta oleks siis veel populaarsemgi olnud, kui praegu,“ leiab Erm.

„Aretha Franklin on paljudele artistidele eeskujuks olnud. Teda iseloomustab sügav pühendumus oma laulustiili ja kirikumuusikasse, kust soul välja kasvanud on. Ameerikas on ta igale soulilauljale kindlasti eeskujuks olnud,“ iseloomustab Erm vähki surnud soulikuningannat.