"Olin üllatunud, et siselaval ikkagi inimesi oli ja mul oli hea meel, et nad ikkagi tantsisid," räägib Eesti nais-DJ Eisi, et jäi oma Weekendi etteastega rahule.

Kuigi Eestis on rohkem meesoost plaadikeerutajaid, on Eisil hea meel, et ka naised rohkem muusikat mängima on hakanud. "Järjest rohkem tuleb naisi pildile, neil on rohkem julgust ennast näidata ja nad ei võrdle ennast meestega," räägib ta, kuid lisab, et ei pea vajalikuks välja tuua eraldi naissoost ja meessoost DJ-sid.

Eisi sõnab, et ei pahanda, kui inimesed temalt soovilugusid küsivad. "Kui mul on lugu olemas ja inimene on selles vallas teadlik ning talle meeldib lugu, mis on mul ka olemas, siis muidugi ma mängin seda." Küll aga sõnab ta, et Lady Gagat tema pidudel ei kuule.

