Sibi kaebab sõbrale:

"Pesin end eile pärast tööd puhtaks ja läksin ööklubisse. Tutvusin seal ühe tüdrukuga. Tantsisime. Tahtsin teda suudelda, aga tema ütles, et ma lõhnan halvasti. Mida teha?"

"Võta pudel kuuseokka ekstrakti, vala vette ja hõõru ennast sellega igalt poolt üle," soovitab sõber.

Sibi teebki nii ja tuleb järgmisel päeval taas sõbra juurde.

"Noh, kuidas nüüd on?"

"On parem küll. Aga tead, kogu aeg on selline tunne, nagu oleks keegi kuuse alla lasknud."