Küllap inimesed mäletavad veel vanu Vene vahvlimasinaid, mis läksid hästi kuumaks ja millega sai teha krõbedaid vahvleid. Nüüd on veebi ilmunud kuulutused, milles pakutaksegi just selliseid masinaid, aga oh häda – tegu on keelatud äriga.

Venemaal tehtud vahvlimasinad maksavad umbes 30 eurot, kuid Eestis küsitakse nende eest pea poole rohkem.

Neid ei tohiks siin aga üldse müüa, sest Venemaal tehtud vahvlimasinatel on küll Euraasia kaubandusvööndi EAC-märgis, aga pole CE-märgist, mis võimaldaks neid Euroopa Liitu sisse tuua ja siin müüa. Ametlikult neid masinaid Eestist müüa ei saa ning Maksu- ja Tolliamet võib need käest ära võtta.

