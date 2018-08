"Meie reisi peaeesmärk täidetud!" jagab muusik Jaagup Kreem enda Instagrami kontol. Mõned päevad tagasi teatas mees, et on alustanud 5000 kilomeetrist mootorratta retke koos seltskonnaga, et jõuda Nordkappi.

Suur oli aga mehe üllatus, kui Norrasse jõudes neid emakeeles tervitati. "Piletiputkas teretas meid tüüp eesti keeles ja näitas koha, kus kõige tuulevaiksem telkida," kirjutab Jaagup. "Soome on väga ilus, aga Norras olen nagu teistsuguses tegelikkuses. Tee siia oli lummav."

Terminaatori juhtfiguur jagas pilte enda teekonnast sotsiaalmeedia vahendusel.