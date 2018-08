Hiljem oli Franklinil pikk ja õnnelikum suhe tuletõrjuja Willie Wilkersoniga, kuid abieluni see kunagi ei jõudnud. Heavy.com kirjeldab, kuidas Wilkerson 80ndatel Frankliniga kohtus. Suur Franklini muusika austaja palus lauljannal oma jala ümber pandud kipsile autogramm kribada. Nad vestlesid põgusalt ning meeldisid üksteisele nii väga, et vahetasid telefoninumbreid. Enne suhete romantilisemaks muutumist olid nad pikka aega sõbrad. 2012. aastal teatas paar kihlusest, kuid vaid paar nädalat hiljem kihluse katkemisest. Meedia spekuleeris, et Aretha ja Willie on tülli läinud, kuid paar kinnitas, et otsustasid kõigest kihluseteemaga natuke pidurit tõmmata. Asjad olevat liiga kiiresti käima läinud, kuid mingit tüli nende vahel ei olnud, kinnitasid nad.

Korduvalt kõiksugu TOP 100 ja „parimate lauljate“ edetabelitesse jõudnud Franklini võimas ja hingestatud hääl läks südamesse paljudele. Nii mustanahalistele ameeriklastele, kelle jaoks ta sümboliseeris raske elu edukat seljatamist kui naistele, kellele pakkusid tuge Franklini naisi jõustavad laulud nagu „Respect“, „Think“ ja Eurythmicsiga koos lindistatud „Sisters Are Doin' It For Themselves“.

Muide, Franklini ehk kõige armastatum ja kuulsam laul „Respect“ ei ole tegelikult tema enda looming ega esmaesitus. Laul, mis nõuab meesterahvalt austust ja lojaalsust, kõlas esmalt hoopis tuntud r'n'b-laulja Otis Reddingi 1965. aasta plaadil. Mõistagi mehe vaatenurgast. Franklin ei muutnud laulu sõnu pea üldse, lisades vaid paar lauset, kuid laulu sõnum, naise esitatuna, muutus pea täielikult. Franklini provotseeriv ja julge nõue, et tööl käivat ja raha koju toovat daami ka seisusekohase austusega koheldaks (respect - austus ingl. k.), tegi sellest paljude naisõiguslaste silmis tõelise hümni.

1967. aasta album „I Never Loved a Man the Way I Love You“, millelt on pärit „Respect“ ja teised Franklini esimesed suured hitid, oli kauamängiv, mis 25aastase lauljatari tähe staatusesse tõstis. Enne seda oli Franklin kätt proovinud gospelilauljana, kuid 1960ndatel hakkas naine esitama popmuusikat. Mustanahaliste kirikumuusika stiil ja emotsionaalsus jäid aga temaga läbi kogu tema muusikukarjääri.

Nagu „Respect“, on ka päris mitmed teisedki Franklini salvestatud laulud uusversioonid varem teiste artistide lindistatud lauludest. Sageli kasutas Franklin teiste muusikute unustatud laule ning tema esituses on need vahel tuntumadki kui originaalis. Viimane laul, mille Franklin välja andis, oli 2014. aastal lindistatud kaver briti laulja Adele'i hitist „Rolling in the Deep“. Noore kolleegi muusikast rääkides ei hoidnud Franklin kiidusõnu tagasi. Sageli avaldas ta soovi käia oma muusikas ajaga kaasas ning teha koostööd noorte popmuusikutega.

Lisaks soololauludele ja plaatidele tegi Franklin koostööd ka paljude teiste muusikutega nagu Eurythmics, George Michael ja Whitney Houston. George Michael tunnistas oma elulooraamatus, et oli enne Frankliniga salvestamist kohutavalt närvis. Nagu paljud teised muusikud, oli ka tema suur Franklini fänn ning tunnistas, et tema hääl ei suuda tehniliselt Franklini omaga võistelda. Lõpptulemuse, lauluga „I Knew You Were Waiting (For Me)“ jäid aga mõlemad artistid rahule.

Aretha Franklin pälvis oma karjääri jooksul kaheksateist Grammy auhinda, nende seas elutöö auhinna ning kuus parima r'n'b naislaulja auhinda. 1987. aastal oli ta esimene naine, kes Rock'n'Rolli Kuulsuste Halli liikmete sekka valiti. 1999. andis president Bill Clinton Franklinile üle USA Riikliku Kunstipreemia, 2005. aastal sai laulja president George W. Bushilt Vabadusmedali. Franklin oli suur president Barack Obama toetaja ning esines 2009. aastal esimese mustanahalise USA presidendi ametisseastumispäeva pidustustel.

Franklin põdes elu lõpus pankreasevähki ning oma viimasel esinemisel 2017. aasta novembris tuli ta lavale pea tundmatu välimusega, olles väga palju kaalust kaotanud. Ka ei mõjunud kuulsus talle, nagu paljudele teistelegi, alati hästi. Nii vähemalt räägiti. Naise väidetav sõltuvus seksist, alkoholist ja toidust - eriti praekanast - küttis sageli kuulujuttude veskeid. Võimalik, et selle tõttu oli ta sageli oma eraelu suhtes üsna kidakeelne ja hoidis seda nii palju varjus, kui võimalik. Franklini fännid jäävad aga ennekõike mäletama siiski võimsat häält, mis muusikale hinge andis.