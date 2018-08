Tõtt-öelda suhtusin UEFA superkarikafinaali juba eos leigelt, et mitte öelda ennastki hirmutavalt külmalt. Ah, küllap seetõttu, et sportlikult on tegu umbes viiendajärgulise auhinnaga ning mul on sügavalt savi, kes võidab, lohutasin end. Et küll läheb tribüünil üle, kui Kroos ja Bale söötu hakkavad lükkama. Aga ei läinud.