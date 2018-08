Maksad viis–kümme eurot, et keegi sinu tulekustutist törtsu vahtu välja laseks. Siis tasud 40 eurot selle eest, et mingid tunkedes tegelinskid sinu autot piinaksid ja annaksid lõpuks teada: igavene risu, see tuleks kohe metalli kokkuostu viia. Või vähemalt tuleks sel välja vahetada mootor, kere ja veermik. Ja muidugi katalüsaator: heitgaasid ei vasta Euroopa Liidus kehtivatele nõuetele!

Kohustuslik tehnoülevaatus tekitab ikka korralikku hirmu ja põhjustab pahameelt. Samuti kulutad omajagu raha ja aega, et auto ülevaatuse onklite silmis sõidukõlblikuks remontida. Nägin remonditöökoja hinnakirjas rida „Tehnoülevaatusel assisteerimine 15 eurot“, mis tähendab, et päris paljud kardavad oma autoga tehnoülevaatusele minekut.

Minu teada ei morjenda näiteks USAs ja idanaabritegi juures kedagi, mis seisus masinaga sa sõidad, oma asi. Rääkimata sellest, millist tossu su auto summutist tuleb. Aga meil seevastu on üks range nõue teise otsa!

Aga ma vist poleks muidu niipea eesmisi pidurikettaid ja klotse välja vahetanud. Ega äsja tagumisi piduritorusid. Arvasin, et 23 aastat vana auto peabki viletsasti pidurdama ja sealjuures vibreerima. Aga nüüd, pärast remonti ja kordusülevaatust, pidurdab see nagu vastu müüri. Seega on kohustuslik tehnoülevaatus meie kõigi turvalisuse huvides.