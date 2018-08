„Koolikoti valimisel peaks esimese sammuna välja selgitama, kas laps tahab pehme või kõva põhjaga koolikotti. Soovitav on valida kõvad koolikotid, mis on lapsele mugavamad ega riku tema selga. Paraku pole sellised ranitsad tihtipeale laste hulgas moes,“ räägib kontoritarvete müüja Charlot Baltikumi ostujuht Jakov Grelja.

Koolikoti õlarihmade vahe sõltub Jakov Grelja sõnul aga sellest, kui suur on laps. „Õlarihmade vahest sõltub, kuidas raskus õlgadel hajub. Koolikottidel on märked, millised sobivad suurematele ja millised väiksematele, mõned on aga hoopis reguleeritavad,“ lausub Grelja.

Kindlasti tuleb tähelepanu pöörata selja toestamisele. „Odavatel Hiina kottidel on toestuseks tavaline poroloon, mis ei võta vormi. Kallimad kotid on aga sellised, mis jätavad pärast selga sättimist meelde, kuidas on lapsel kõige mugavam ja mil moel raskust kogu seljale hajutada,“ sõnab Grelja. Ta toonitab, et seljatoed peaksid olema pehmed ja ergonoomilised, et need toetaksid tervet selga, mitte ainult mingit osa. „Paljudel koolikottidel on kirjas, et see on ergonoomiline, kuid pehmendust tegelikult liiga vähe,“ nendib Grelja.

Suuremaid raskusi kandvatel vanematel lastel võiks aga olla rihmadega koolikott, mis toetuks puusadele. „Sel puhul ei kanta suuremat raskust õlgadel, vaid puusadel,“ selgitab spetsialist.

Grelja toob aga välja veel ühe huvitava idee – lastele võiks osta ratastega seljakoti. „Näiteks Hispaanias ja Itaalias on need ülipopulaarsed. Laps ei peagi kotti seljas kandma, vaid saab seda vedada kui käru või reisikohvrit,“ räägib ta. Ometi, tunnistab Grelja, pole tegemist nende kõige suurema müügihitiga – aastas müüdud 10 000 seljakotist on ratastega vaid umbes 100. „See on moeasi – kui kõik on tavaliste seljakottidega, siis laps tahab ka samasugust. Mitte ratastega kotti, mis oleks ta jaoks hoopis mugavam,“ sõnab ta.

Oluline on veel meeles pidada, et seljakotil leiduks piisavalt taskuid asjade paigutamiseks, sinna mahuks ära A4-formaadis õpikud ning kotil võiks olla helkur. „Lastel jäävad tihti helkurid ühistranspordis istmete vahel kinni – seega on mõistlikum osta helkurribaga kott, mitte pidevalt uusi helkureid,“ ütleb ta.

Grelja soovitab kindlasti valida kvaliteetne seljakott, sest 15-20 eurot maksvate eluiga on tavaliselt kuni üks aasta. Hea seljakott peaks aga vastu pidama umbes kolm aastat. „Eks kolme aasta pärast tahab laps nagunii seljakoti vahetamist. Praegu meeldivad talle võib-olla kutsud, aga kolme aasta pärast mootorrattad,“ tõdeb spetsialist.

