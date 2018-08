Kohus otsustas islamiusku järgivale Rootsi naise kasuks, kes ei soovinud tööintervjuu lõpus tööandjaga kätelda, vahendavad BBC ja TheLocal.se. 24aastane Farah Alhajeh soovis tööd saada tõlgina. Ta läks kohalikku tõlkefirmasse töövestlusele ning see igati viperusteta läbitult, tõusis üles, et lahkuda. Kuid siis sirutas temaga intervjuu läbi viinud mees käe välja, et Alhajeh'l kätt suruda. Mõned traditsioonilisemate vaadetega moslemid ei pea sündsaks puudutada võõraid vastassoost inimesi. Kuid Alhajeh üritas ebamugavast olukorrast siiski viisakalt väljuda ning asetas käe südamele - tavapärane komme neil moslemitel, kes vastassoost isikut puudutada ei soovi.

Ehkki tõlketöö antud ettevõttes toimub telefoni ja videosilla vahendusel, leidis tööandja, et ei soovi naist tööle võtta, kuna leidis, et see diskrimineeriks teisi töötajaid ning tekitaks ebamugavust potentsiaalsetes klientides. Ta ütles naisele sealsamas, et rohkem neil millestki rääkida ei ole.

Ettevõte kaitses end väitega, et Rootsis, nagu ka nende firmas, kehtivad diskrimineerimisvastased seadused. Alhajeh' religioosne eelistus meeste kätt mitte suruda oleks temaga kokku puutuvate meeste suhtes diskrimineeriv. Nende ettevõttes, selgitas firma esindaja, ei tehta meestel ja naistel vahet. Ainsad mõistlikud põhjused firma sõnul käesurumist mitte nõuda oleks siis, kui töötajal oleks selleks mõni vaimse tervisega seotud põhjus, näiteks germofoobia ehk mustusehirm või autism.