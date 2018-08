Baltikumi suurim festival Weekend on Pärnus avatud ja külastajad juba ka festivali alale pääsenud. Mida nad seal süüa-juua saavad ning kui palju tuleb selle eest kukrut kergendada?

Festivali alal on mitmeid ettevõtteid nii söögi- kui joogipoolist pakkumas. Hinnad on kohati üllatavad. Näiteks on võimalik nälja kustutamiseks saada hot dog'i 4 euro eest. Võileiva eest tuleb välja käia 6,50 eurot ning vee eest 2 eurot.