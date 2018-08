Lisa Marie ja Michael käivad praegu kohut, et oma 10 aastat kestnud abielu lahutada ning lahutus on üsna räpane. Lisa Marie soovis lahutust aastal 2016, kui ta teenis 2,2 miljonit dollarit aastas. Mees teenis samal ajal umbes 3300 dollarit. "Mehel polnud midagi, aga naist ei huvitanud. Ta hoolitseb vaid enda eest. Lisa Mariel on isa pärandus ja palju muud, kuid ta ei tahtnud, et mees sellest sentigi saaks," rääkis advookaat.

Lahutuse põhiprobleemiks on leping, mille Presley ja Lockwood 2007. aastal sõlmisid. Seal leppisid nad kokku, et ei soovi teineteise kinnisvara ega hakka lahutuse korral teiselt poolelt toetust nõudma.

Presley väidab, et müüs eksmehe muusikariistad maha selleks, et saada tagasi natukenegi sellest rahast, mis mees tema krediitkaardilt kulutas. Naise sõnul on tegu ilmselt miljonitega. Lockwood aga soovib, et leping tühistataks - mees sõnab, et see ei kehti, kuna ta ei lugenud seda enne allkirjastamist läbi, sest see ei huvitanud teda toona.

Presley advokaat tõdes kohtus, et ta on advokaadina töötanud 38 aastat ja pole kunagi näinud, et keegi nõuaks lepingu tühistamist, kuna pole seda enne allkirjastamist lugenud. "Lockwood allkirjastas lepingu vabatahtlikult. Teda ei ähvardatud. Härra Lockwood ütles, et ta ei lugenud lepingut, sest see ei huvitanud teda."